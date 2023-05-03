Заработать на истории: в Польше намерены потребовать репараций от России после получения выплат от Германии

После получения репараций от ФРГ за годы оккупации во время Второй мировой войны Польша может потребовать компенсаций от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Он назвал РФ «угнетателем» и заявил о разных цивилизационных подходах в диалоге с Берлином и Москвой. Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации. Политологи отмечают, что претензии Варшавы неправомерны и невыполнимы.

После получения репараций от ФРГ за годы оккупации во время Второй мировой войны Польша может потребовать выплат и от России, заявил в интервью газете Financial Times глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

«Мы относимся к Берлину и Москве как к разным цивилизациям. Мы считаем, что с Берлином начать диалог можно, а с Путиным — это уже другая цивилизация. Когда будет достигнут успех с Германией, следующим шагом могло бы стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — приводит издание слова чиновника.

В апреле правительство Польши приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос выплаты репараций и компенсаций со стороны Германии. Также Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях для родственников и семей жертв, пострадавших от действий Германии в ходе Второй мировой войны.

Денежный вопрос

Напомним: в 2022 году о необходимости получения репараций от России заявлял польский президент Анджей Дуда.

«Конечно, Россия потом (после Германии. — RT) присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать также от России... Я думаю, что мы должны это сделать. Я не вижу причин, чтобы этого не добиваться», — сказал Дуда польским СМИ.

Освобождённая Варшава

РИА Новости

© Сергей Лоскутов

Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых — около $1,5 трлн. Эта сумма была озвучена в докладе о потерях, понесённых страной в результате нападения Германии и оккупации с 1939 по 1945 год, который был опубликован польскими властями в сентябре 2022-го.

При этом в МИД ФРГ в ответ на претензии Польши уже неоднократно заявляли, что позиция немецкой стороны по этому вопросу не изменилась: Берлин считает вопрос репараций исчерпанным.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», — сообщили агентству РИА Новости в сентябре 2022 года в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Позиция Берлина заключается в том, что в 1953-м Польша официально отказалась от репараций, но в пользу польской стороны была отторгнута часть немецких территорий. Однако в Варшаве утверждают, что документ 1953 года был подписан якобы под давлением СССР — ГДР и Польской Народной Республикой — странами, которых в настоящее время не существует.

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Эту позицию в начале февраля снова озвучил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик, который также обвинил СССР в получении выгоды от этой ситуации.

«Мы не только не получили репарации, но и на десятилетия потеряли на них право. Кроме того, мы продавали свой уголь России по сниженным ценам», — сказал польский чиновник.

Ранее Мулярчик сообщил, что Варшава обратилась к конгрессу США с просьбой посодействовать в вопросе получения репараций от Германии. Он также заявил, что с аналогичной просьбой внешнеполитическое ведомство обращалось к ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, НАТО и ЕС.

В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что претензии Польши к Москве являются несерьёзными, так как сама страна сегодня существует благодаря подвигу советского народа во время Второй мировой войны. Ранее на это указал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Этот вопрос периодически возникает, но я думаю, что всё-таки всерьёз его никто не воспринимает ни у нас, ни в Польше. Учитывая то, что нынешняя Польша существует благодаря победе советского народа в Великой Отечественной войне, подведение балансов взаимных задолженностей безусловно и категорически было бы не в пользу Польши», — сказал Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

Химеры и фикции

В разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв отметил, что получение репараций от России, как и от ФРГ, можно назвать навязчивой идеей польской правящей партии «Право и справедливость».

«Ещё 15 лет назад покойный президент Лех Качиньский озвучивал подобные идеи. Сначала шла речь о репарациях от России за Катынь, по миллиону за каждого расстрелянного. Потом перешли к репарациям за то, что в современной Польше называют советской оккупацией, то есть периоду социализма и Польской Народной Республики. Там уже озвучиваются совершенно астрономические суммы на триллионы злотых, долларов и евро», — напомнил эксперт.

Дом правительства Польши

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Желание получить репарации от России продиктовано не поисками исторической справедливости, а русофобией, считает Вадим Трухачёв.

«Это отражение глубинной польской русофобии — как массово-народной, так и правительственной и «элитной». К тому же в Польше в скором времени будут парламентские выборы, и правящая партия сейчас занимается так называемой патриотической мобилизацией», — пояснил собеседник RT.

Русофобию польского руководства отражает и замечание чиновника о «другой цивилизации», добавил Трухачёв.

«Польша не считает нас славянами или христианами, для них мы потомки Орды, это давняя польская песня. Всё это утверждается несмотря на то, что мы говорим на языках одной группы», — отметил эксперт.

Однако польским властям не удастся получить никаких репараций, считает политолог.

«От Германии они ничего не получат, в Берлине уже много раз об этом говорили. Что касается России, Польша наглеет по той причине, что мы до сих пор ей не ответили, в том числе на действия по изъятию дипломатической собственности. Поляки считают, что Россия потерпит поражение в конфликте на Украине, и думают, что они смогут от этого что-то получить», — рассказал он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что вопрос репараций больше адресован польскому электорату, чем ФРГ и России.

«Это свидетельство того, что нынешнее польское руководство, которое находится у власти, не обладает достаточной компетенцией для управления страной. Оно предлагает какие-то химеры, что кто-то Польше что-то должен. С этой темой Варшава носится очень давно и по большей части эта тема адресуется польскому электорату. Осенью состоятся парламентские выборы, и нынешнее руководство хотело бы остаться у власти, поэтому всячески подогревает искусственный интерес к себе и пытается позиционировать себя защитником польских интересов», — отметил эксперт в разговоре с RT.

При этом вопрос репарацией от ФРГ является парадоксальным, так как Варшава — один из главных получателей субсидий от Евросоюза, добавил Оленченко.

«Польша является одним из самых крупных получателей субсидий от ЕС, а Германия самым крупным донором бюджета союза. Польша фактически кормится за счёт Германии, и сейчас, когда она говорит, что она готова начать диалог о репарациях с Берлином, это звучит дико. Видимо, это рассчитано на невежественных людей, не подготовленных и не понимающих, что Польша сейчас существует за счёт ЕС», — прокомментировал ситуацию политолог.

Также Оленченко отметил, что никаких оснований для получения репараций у Варшавы нет.

«Стоит напомнить Польше, что Россия не считает урегулированным вопрос о судьбе более 100 тыс. советских военнопленных в 1920-е годы, которые были тогда замучены в польских лагерях. Ранее мы проявляли деликатность, однако пора вынести эту тему в центр внимания и, со своей стороны, требовать от Польши извинений и репараций», — заключил собеседник RT.