«Речь о неприемлемых действиях»: почему новый закон о реституции имущества вызвал конфликт между Польшей и Израилем

Варшава примет симметричные меры в ответ на действия Израиля, отозвавшего из Польши поверенного в делах еврейского государства. Об этом сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве. Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид объявил, что поверенный должен немедленно прибыть на родину для бессрочных консультаций. Это произошло после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в законодательство, ограничивающие права уцелевших в холокосте и их потомков на реституцию имущества. Эксперты отмечают, что Варшава придерживается собственной исторической концепции, которая идёт вразрез с общепринятыми оценками итогов Второй мировой войны, и отказывается воспринимать какую-либо критику.

Польские власти примут симметричные меры в ответ на действия Израиля, который отозвал из Варшавы поверенного в делах еврейского государства. Об этом сообщили в МИД Польши.

«МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве», — говорится в заявлении польского министерства.

В МИД Польши подчеркнули, что предпринятые Израилем шаги наносят серьёзный ущерб двусторонним отношениям Варшавы и Иерусалима.

«Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях», — пообещали в Варшаве.

С таким заявлением МИД Польши выступил после того, как глава израильской дипломатии Яир Лапид объявил, что поверенный в делах Израиля в Варшаве должен немедленно вернуться домой для бессрочных консультаций. Также был отложен выезд в Польшу нового израильского посла. Кроме того, МИД Израиля рекомендовал польскому посланнику в еврейском государстве продолжить отпуск в своей стране.

На этом «не остановится»

Израиль отозвал своего поверенного в делах в Варшаве, после того как польский президент Анджей Дуда подписал спорные поправки к законодательству страны, речь в которых идёт о реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

В июле 2021 года польский Сейм одобрил эти поправки к Административно-процессуальному кодексу, в соответствии с которыми наследники жертв холокоста могут обжаловать изъятие имущества не позднее чем через 30 лет после вынесения административного решения о праве собственности на имущество.

Фактически это означает, что потомки пострадавших в Польше во время Второй мировой войны представителей еврейской диаспоры лишаются права на возврат имущества, конфискованного нацистами или послевоенными польскими властями.

Президент Дуда мотивировал свои действия тем, что с принятием поправок граждане Польши якобы будут более защищены в своих имущественных правах.

Анджей Дуда

Reuters

© Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

«Я убеждён, что с моей подписью заканчивается эпоха правового хаоса — эпоха реприватизационных мафий, неопределённость миллионов поляков и отсутствие уважения элементарных прав граждан нашей страны. Ибо я верю в государство, дающее гражданам защиту от несправедливости», — заявил Дуда 14 августа, комментируя подписание изменений в законодательство.

При этом президент Польши отверг обвинения в том, что закон направлен против евреев, но добавил, что Варшава не допустит использования темы холокоста в политических целях.

Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призывал польского президента отказаться от подписания документа. Глава Госдепа заявил, что Польше нужен всеобъемлющий закон для разрешения имущественных споров, который бы обеспечивал справедливые решения в отношении пострадавших от конфискаций.

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Блинкен также напомнил, что Варшава — союзник НАТО и что принятие такого закона будет противоречить принципам и ценностям, за которые выступают современные демократические страны.

«Мы настоятельно призываем правительство Польши продемонстрировать свою приверженность этим общим принципам не только на словах, но и на деле», — говорится в заявлении Блинкена, размещённом на сайте Госдепа.

В свою очередь, глава МИД Израиля Яир Лапид, комментируя действия властей Польши, назвал принятый закон «антисемитским и аморальным».

Он заявил, что продолжающий у себя на родине отпуск посол Польши в Израиле «должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, что значит холокост для граждан Израиля и насколько мы не потерпим презрения к памяти жертв и памяти холокоста». Лапид добавил, что еврейское государство на этом «не остановится» и будет вести «координационные переговоры с американцами о том, как реагировать далее».

«Сегодня Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Молчать в такой ситуации нельзя. Израиль и еврейский народ, разумеется, молчать не будут», — подчеркнул Лапид в заявлении, опубликованном в Facebook.

С осуждением действий Варшавы также выступили израильский премьер Нафтали Беннет и министр обороны страны Бени Ганц.

Исторический ревизионизм

Напомним, что в 2009 году Польша вместе с 45 другими европейскими странами подписала Терезинскую декларацию, согласно которой все подписанты обязывались вернуть в порядке реституции или компенсации еврейские общинные активы, частную собственность и религиозные объекты, отнятые у жертв холокоста. Однако нынешний документ полностью противоречит обязательствам, взятым на себя Варшавой.

При этом Польша уже не первый раз подвергается критике за отказ следовать положениям декларации. Так, в 2020 году Госдеп США (тогда под руководством Майка Помпео) выпустил доклад, в котором ряд стран Центральной и Восточной Европы обвинялись в том, что до сих пор не возместили ущерб жертвам нацизма.

Подавление восстания в Варшавском гетто. Пленные евреи в сопровождении ваффен-СС, 1943 год

© Wikimedia

Наиболее жёсткой критике в докладе подверглась именно Польша, в которой до начала Второй мировой войны проживала самая крупная еврейская диаспора. В докладе Госдепа США тогда отмечалось, что из 5,5 тыс. поданных заявлений о праве собственности удовлетворена была лишь половина, а в стране так и не была утверждена юридическая база для работы с подобными случаями.

Эксперты отмечают, что польские власти уже неоднократно выступали со спорными заявлениями и решениями, демонстрирующими попытки ревизии истории Второй мировой войны, например когда требовали новых репараций от Германии или предъявляли финансовые претензии России.

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«Нынешние власти Польши приняли концепцию истории, которая предполагает, что Варшава всегда должна быть права. В связи с этим Польша теперь отрицает любую неблаговидную деятельность как своего государства, так и этнических поляков в годы Второй мировой войны. При этом, когда стали всплывать доказательства участия отдельных поляков в холокосте, властям эта ситуация стала неприятна, ведь это противоречит сформированному ими образу Польши как жертвы. И подписание президентом страны поправок в закон есть следствие такой политики нынешнего руководства страны», — отметил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

Для нынешнего польского руководства исторический фронт — один из ключевых в государственной политике, поэтому оно активно занимается переписыванием истории и, как следствие, уже поссорилось не только с Россией, но и с Германией, и теперь с Израилем, добавил эксперт.

В разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также отметил, что действия Варшавы прямо оспаривают общепринятые исторические оценки событий Второй мировой войны.

«Данное решение польского руководства является возмутительным и идёт вразрез с существующим в мире консенсусом в отношении оценок Второй мировой войны и её итогов, а также оценки холокоста. В связи с этим реакция Израиля на данные действия является вполне логичной и оправданной, поскольку речь идёт об абсолютно неприемлемых действиях», — подчеркнул политолог.

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Нынешний правоконсервативный политический истеблишмент Польши занимает позицию крайне радикального национализма, которая по многим вопросам абсолютно расходится с существующими в мире представлениями о тех или иных событиях, пояснил Шаповалов.

«В свете данного конфликта совершенно неудивительны и антироссийские действия, которые регулярно предпринимает польское правительство, пытаясь сфальсифицировать память о Второй мировой войне, при этом обвиняя СССР в нападении на Польшу в союзе с фашистской Германией», — отметил эксперт.

По словам Владимира Шаповалова, действия нынешнего польского правительства вполне соответствуют политике, которую проводило националистическое польское руководство в межвоенный период в конце 1920-х — начале 1930-х годов.

«Антисемитские действия и то, как отдельные польские политики и дипломаты в те годы приветствовали политику фашистской Германии, чётко укладывается в позицию нынешних польских властей в отношении потомков жертв холокоста», — заключил аналитик.