Израиль отозвал посла из Польши после подписания закона о евреях

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Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил главе диппредставительства страны в Варшаве вернуться домой для консультаций в связи с подписанным президентом Польши Анджеем Дудой поправок в законодательство, которые ограничивают права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества.

Об этом сообщается на официальном сайте израильского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня Польша уже не в первый раз одобрила антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций», — говорится в заявлении Лапида.

По его словам, новый посол Израиля в Польше вскоре должен был отбыть в Варшаву, однако в МИД ему рекомендовали «продолжить отпуск в своей стране».

«Сегодня Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества», — отметил глава МИД Израиля.

Он добавил, что в стране ведут переговоры с представителями США о том, как отреагировать на принятие соответствующего закона. По мнению Лапида, в этом случае «молчать нельзя».

«Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона... Израиль не останется равнодушным к такому шагу», — заключил он.

Парламент Польши ранее утвердил поправки в законодательство, в соответствии с которыми по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. 14 августа документ подписал президент Польши Анджей Дуда.

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