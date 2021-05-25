«Его армия напоминала большую банду и занималась погромами»: 95 лет назад был убит Симон Петлюра

25 мая 1926 года в Париже был убит бывший глава директории Украинской народной республики Симон Петлюра. Эмигрировавшего во Францию лидера украинского самопровозглашённого политического образования застрелил часовой мастер Самуил Шварцбурд — уроженец Измаила, родственников которого во время Гражданской войны убили петлюровцы. Шварцбурда судили, но французские присяжные полностью оправдали его, узнав о зверствах, которые творили подчинённые Петлюры с его молчаливого согласия. По словам историков, сейчас украинские политики пытаются морально реабилитировать Симона Петлюру, объявляя Шварцбурда «большевистским агентом», но эти утверждения не имеют под собой реальных оснований.

25 мая 1926 года Самуил Шварцбурд (в других источниках — Шалом Шварцбард) застрелил бывшего главу директории Украинской народной республики Симона Петлюру. Так переехавший во Францию из России часовой мастер отомстил за своих родственников и других евреев, убитых петлюровцами во время Гражданской войны.

«Относился к зверствам попустительски»

Симон Петлюра родился 22 мая 1879 года в Полтаве в семье мещан. По словам историков, он ещё в юности увлёкся революционными идеями и за свою политическую деятельность был исключён из Полтавской духовной семинарии. Петлюра был членом Революционной украинской партии, одна часть которой впоследствии вошла в состав РСДРП, а другая была преобразована в Украинскую социал-демократическую рабочую партию.

Несколько лет Петлюра занимался политической журналистикой и преподавательской деятельностью, жил на Кубани, в Киеве и Львове.

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«Изначально Петлюра принадлежит к молодой южнорусской интеллигенции, которая стала активно пропагандировать идею украинства, то есть идею о том, что украинцы — это отдельный народ, никакого отношения к русским не имеющий. Именно это поколение стало употреблять слово «украинцы» в этническом смысле», — рассказал RT доктор исторических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Фёдор Гайда.

Позднее Петлюра перебрался в Москву, где работал бухгалтером и демонстрировал полную лояльность по отношению к российским властям.

«В 1914 году Петлюра написал очень патетическую статью о том, как украинцы верны матушке-России, как они будут воевать за неё и за всё славянство», — отметил Гайда.

Во время Первой мировой войны Петлюра занимал руководящие должности во Всероссийском земском союзе (общественной организации, занимавшейся оказанием медицинской помощи и снабжавшей армию медикаментами).

Симон Петлюра и петлюровцы в годы Гражданской войны

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Весной 1917-го Петлюра вошёл в состав Украинского фронтового совета войск Западного фронта и Центральной рады — самопровозглашённого украинского законодательного органа. Причём в это время он, по свидетельствам очевидцев, заявлял, что судьбу Украины нельзя отделять от судьбы России.

Летом Петлюра стал секретарём Центральной рады по военным делам. Он проводил политику по «украинизации» армии и негативно отреагировал на Октябрьскую революцию. Из-за расхождения во взглядах на ряд политических вопросов с руководством Украиной народной республики Петлюра в конце 1917 года вынужден был уйти в отставку. В дальнейшем он вместе с руководством УНР бежал на Волынь, но вернулся в Киев благодаря германской оккупации. После прихода к власти гетмана Павла Скоропадского он из-за оппозиционной деятельности на несколько месяцев был заключён в тюрьму.

«Петлюра имел значительную популярность среди жителей Правобережной Украины и пользовался там авторитетом как военачальник», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Василий Цветков.

После падения режима Скоропадского Петлюра стал одним из руководителей нового органа центральной власти УНР — директории, а также главным атаманом армии республики.

Боевые действия петлюровцев сопровождались еврейскими погромами: массовыми убийствами, грабежами, изнасилованиями и пытками.

Часто, убив несколько человек, разгромив их дома и поглумившись над детьми, боевики Петлюры собирали оставшуюся еврейскую общину и вымогали с неё ценности и продукты в обмен на сохранение жизней её членов.

Разрушенные петлюровцами дома в Умани

РИА Новости

«Еврейские погромы совершали все стороны, участвовавшие в Гражданской войне, однако больше всего из них, процентов до 60, приходилось именно на петлюровцев. Петлюра их лично не инициировал, но он им и не мешал», — рассказал в комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По словам действительного члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, погромы были выгодны Петлюре, поэтому он смотрел на них сквозь пальцы.

«Его армия напоминала большую банду и занималась погромами ради обогащения и самоутверждения. Сам Петлюра был болезненно честолюбив, но кроме демагогии и личной харизмы своим сторонникам ничего предложить не мог. Поэтому ради сохранения лидерства относился к зверствам попустительски. Иногда имитировал разбирательства, которые ничем не заканчивались, или под видом наказаний за погромы разбирался со своими оппонентами», — подчеркнул Кошкин.

Общее количество жертв еврейских погромов на Украине вызывает дискуссии среди историков. Оно оценивается в различных источниках от 35 до 200 тыс. человек.

Братская могила жертв Проскуровского погрома

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В 1919 году петлюровцы пытались воевать с Красной армией и Вооружёнными силами Юга России, но понесли несколько серьёзных поражений и были вытеснены на территорию Западной Украины.

«Попытки Петлюры создать собственное государство оказались неудачными, так как городское население было русским по культуре и ориентировалось на Россию, поддержка крестьян центральной части Украины не имела решающего значения, а на Западе были свои лидеры», — отметил Фёдор Гайда.

В 1920 году Петлюра заключил соглашение с властями Польши, пообещав отдать Варшаве часть Галиции, Волыни и Полесья. Однако петлюровские части были разгромлены Красной армией. Сам он бежал в Польшу, а затем, сменив несколько мест жительства в Европе, поселился в Париже.

«Орудие справедливого возмездия»

Незадолго до Петлюры в Париж вернулся проживавший там ранее Самуил Шварцбурд. Он родился 18 августа 1886 года в еврейской семье в городе Измаил, а затем вместе с родными переехал в Балту. В начале ХХ века он входил в состав еврейской самообороны и увлекался революционными идеями. Спасаясь от преследования со стороны властей, Шварцбурд через территорию Австро-Венгрии бежал в Европу, где занялся ремонтом часов.

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В 1910 году он переехал в Париж, а после начала Первой мировой войны ушёл добровольцем в Иностранный легион. Он был награждён за проявленную в боях храбрость и комиссован по ранению.

В 1917-м Шварцбурд как переводчик при французской военной миссии прибыл в Одессу и присоединился к советским частям, участвовавшим в боях с украинскими националистическими группировками и германскими войсками. В конце 1919 года его батальон был разгромлен и он вернулся во Францию. При этом он узнал, что сторонники Петлюры убили пятнадцать его близких родственников.

Поселившись в Париже, Шварцбурд снова стал работать часовым мастером. В 1925 году ему неожиданно напомнили о событиях Гражданской войны. Знакомый эмигрант из России рассказал ему, как находившиеся на лечении во французском госпитале петлюровские офицеры хвастались изнасилованиями еврейских женщин. Вспомнив судьбу своих близких, Шварцбурд решил, что Петлюра, разрешавший погромы, должен понести за это ответственность.

25 мая 1926 года Шварцбурд увидел Петлюру, рассматривавшего витрину на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина. Уточнив у бывшего лидера директории его личность, Шварцбурд несколько раз выстрелил в него из револьвера. Ранения оказались смертельными — Петлюра вскоре скончался в больнице.

Самуил Шварцбурд

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Шварцбурда судили. Защищал его известный адвокат Анри Торрес. В его поддержку выступили Ромен Роллан, Анри Барбюс и другие известные деятели культуры и науки. После того как в суде были оглашены данные о том, чем занимались петлюровцы на занятых ими территориях, присяжные полностью оправдали Шварцбурда.

Через некоторое время он переехал в Южную Африку, где и умер 3 марта 1938 года. Его прах после смерти был перевезён в Израиль. Там к Шварцбурду до сих пор относятся с уважением — его имя носят улицы в израильских городах.

Ещё во время суда противники Шварцбурда высказывали предположение, что он мог быть «большевистским агентом». Сегодня это мнение популярно на Украине, где Петлюру считают одним из национальных героев. Однако историки относятся к подобным утверждениям скептически.

«Дело Шварцбурда расследовалось не расположенным к СССР судом, и даже малейшая связь с Советами была бы обязательно вскрыта. Советского агента во Франции ни в коем случае бы не оправдали», — подчеркнул Ростислав Ищенко.

Суд над Самуилом Шварцбурдом

© Wikimedia commons

По словам Андрея Кошкина, Петлюра поплатился за своё чрезмерное честолюбие и нехватку принципов.

«Те, кто считают Петлюру идейным антисемитом, глубоко заблуждаются. Это был типичный авантюрист и политический хамелеон, делавший то, что ему выгодно, в том числе поддерживал погромщиков», — заявил эксперт.