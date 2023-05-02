В Польше сообщили о планах добиться репараций от ФРГ, а потом потребовать их и от России
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«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — сказал он в интервью Financial Times.
В январе заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, причинённый в годы Второй мировой войны.
Позже польские власти приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с ФРГ в связи с нападением на Польшу в 1939 году и последующей немецкой оккупацией.