В Польше сообщили о планах добиться репараций от ФРГ, а потом потребовать их и от России

Польша хочет добиться выплаты репараций от ФРГ, а потом может начать дискуссию и с Россией на эту тему, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — сказал он в интервью Financial Times.

В январе заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, причинённый в годы Второй мировой войны.

Позже польские власти приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с ФРГ в связи с нападением на Польшу в 1939 году и последующей немецкой оккупацией.