МИД России выразил польскому дипломату протест из-за захвата школы при посольстве в Варшаве
- РИА Новости
29 апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь.
«Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что захват школы выглядит особенно циничным, так как он направлен против обучающихся там детей, которых польские власти нагло выставили на улицу.
Ранее российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом в школе.
По словам российского посла в Варшаве Сергея Андреева, школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.