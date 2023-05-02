МИД России выразил польскому дипломату протест из-за захвата школы при посольстве в Варшаве

Временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевски выражен решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве. Об этом сообщили в российском МИД.

29 апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь.

«Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что захват школы выглядит особенно циничным, так как он направлен против обучающихся там детей, которых польские власти нагло выставили на улицу.

Ранее российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом в школе.

По словам российского посла в Варшаве Сергея Андреева, школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.