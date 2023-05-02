Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста

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Российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста на фоне силового изъятия здания школы в польской столице.
Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста
  • РИА Новости

«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», — сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

По его словам, посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипотношения с Польшей, но пострадают российские граждане.

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