Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста
- РИА Новости
«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», — сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.
По его словам, посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипотношения с Польшей, но пострадают российские граждане.