Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы на фоне захвата школы в Варшаве

Посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы, сообщил российский посол Сергей Андреев, комментируя возможность разрыва дипотношений.

Об этом сообщает ТАСС.

«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет», — сказал он.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь. Посол России заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку вторжению в учреждение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.