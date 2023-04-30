Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы на фоне захвата школы в Варшаве

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Посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы, сообщил российский посол Сергей Андреев, комментируя возможность разрыва дипотношений.
Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы на фоне захвата школы в Варшаве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет», — сказал он.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь. Посол России заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку вторжению в учреждение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.

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