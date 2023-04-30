Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы на фоне захвата школы в Варшаве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет», — сказал он.
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь. Посол России заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку вторжению в учреждение.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.