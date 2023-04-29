В Варшаве полиция ворвалась в школу при российском посольстве
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Отмечается, что представители варшавской мэрии требовали открыть дверь, но получили отказ, после чего специальные службы начали ломать калитку.
После этого они ворвались в здание и повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы ничего нельзя было вывезти.
26 апреля российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.
Андреев отметил, что речь идёт о «значительных средствах», которые хранились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы после решения изъять деньги со счетов посольства России в Варшаве.