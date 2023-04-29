В Варшаве полиция ворвалась в школу при российском посольстве

В Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители варшавской мэрии требовали открыть дверь, но получили отказ, после чего специальные службы начали ломать калитку.

После этого они ворвались в здание и повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы ничего нельзя было вывезти.

26 апреля российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.

Андреев отметил, что речь идёт о «значительных средствах», которые хранились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы после решения изъять деньги со счетов посольства России в Варшаве.