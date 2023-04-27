Посол Андреев назвал произволом изъятие средств посольства России в Польше

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Решение об изъятии денег со счетов посольства России в Варшаве является произволом и нарушением Венской конвенции.
Посол Андреев назвал произволом изъятие средств посольства России в Польше
  • РИА Новости

Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире Первого канала.

«Это правовой произвол, мягко говоря, само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях — тоже давным-давно известно», — заявил Андреев, его слова приводит ТАСС.

26 апреля Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.

Андреев отметил, что речь идёт о «значительных средствах», которые хранились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы после решения изъять деньги со счетов посольства России в Варшаве.

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