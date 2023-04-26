Посол Андреев: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России, сообщил РИА Новости российский посол Сергей Андреев.

Агентство напоминает, что ранее счета посольства были заморожены польской стороной якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал посол.

После этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета.

Речь идёт о «значительных средствах», которые хранились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых, отметил Андреев.

Произошедшее он назвал грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.