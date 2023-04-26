Посол Андреев: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

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Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России, сообщил РИА Новости российский посол Сергей Андреев.
Посол Андреев: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России
  • РИА Новости

Агентство напоминает, что ранее счета посольства были заморожены польской стороной якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал посол.

После этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета.

Речь идёт о «значительных средствах», которые хранились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых, отметил Андреев.

Произошедшее он назвал грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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