Польша заблокировала банковские счета посольства России из-за «финансирования терроризма»

Власти Польши заблокировали банковские счета российской дипмиссии в Варшаве под предлогом того, что эти средства могут быть использованы для «финансирования терроризма», заявил в эфире Первого канала посол России в Польше Сергей Андреев.

«Счета были заблокированы... на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат акцентировал внимание на том, что подобный шаг со стороны польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.

Ранее замглавы польского МИД Марчин Пшидач в эфире RMF FM допустил возможность высылки российского посла.