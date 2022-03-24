Польша заблокировала банковские счета посольства России из-за «финансирования терроризма»
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Счета были заблокированы... на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат акцентировал внимание на том, что подобный шаг со стороны польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.
Ранее замглавы польского МИД Марчин Пшидач в эфире RMF FM допустил возможность высылки российского посла.