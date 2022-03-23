Посол России: высылка дипломатов из Польши фактически обнулит дипотношения

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Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов. По его словам, это приведёт к фактическому обнулению дипломатических отношений.
Посол России: высылка дипломатов из Польши фактически обнулит дипотношения
  • РИА Новости

«В результате мы лишаемся где-то, наверное, трёх четвертей, если не больше, своего дипломатического оперативного состава. Это, конечно, очень сильно подрезает наши возможности для нормальной работы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Андреева, польская сторона не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланных, пишет РИА Новости.

Ранее Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

После этого он сообщил, что Россия ответит на высылку дипломатов из Польши по принципу взаимности.

В российском МИД также пообещали дать соответствующий ответ на действия Польши.

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