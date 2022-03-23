МИД России пообещал ответить на высылку 45 дипломатов из Польши

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МИД России ответит на высылку 45 дипломатов из Польши. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
МИД России пообещал ответить на высылку 45 дипломатов из Польши
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Ответ будет дан соответствующий», — приводит её слова Интерфакс.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

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