Замглавы МИД Польши допустил возможность высылки российского посла

В Польше не исключают возможности высылки российского посла, однако решение по этому вопросу ещё не принято, заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

«Это не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.

По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.