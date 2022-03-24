Замглавы МИД Польши допустил возможность высылки российского посла

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В Польше не исключают возможности высылки российского посла, однако решение по этому вопросу ещё не принято, заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач в эфире RMF FM.
Замглавы МИД Польши допустил возможность высылки российского посла
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

«Это не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.

По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.

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