Замглавы МИД Польши допустил возможность высылки российского посла
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
«Это не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.
По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.