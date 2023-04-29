Следователи дадут правовую оценку вторжению в школу при посольстве России в Варшаве

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку вторжению в школу при российском посольстве в Варшаве.
Следователи дадут правовую оценку вторжению в школу при посольстве России в Варшаве
  • РИА Новости

«Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — говорится в заявлении.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.

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