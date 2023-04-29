Посол России: дипмиссия вынуждена освободить здание школы по требованию польских властей
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Он отметил, что польские власти решились на силовые действия, несмотря на то что здание школы дипломатическое.
По его словам, в данной ситуации противостояние властям не имеет смысла.
«Мы вынуждены подчиниться, сегодня вывезем сотрудников, квартиры для них подготовлены в жилом комплексе», — цитирует ТАСС Андреева.
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.