Посол России: дипмиссия вынуждена освободить здание школы по требованию польских властей

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Посольство России вынуждено подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
Посол России: дипмиссия вынуждена освободить здание школы по требованию польских властей
  • Gettyimages.ru
  • © Ewa Swindryk / EyeEm

Он отметил, что польские власти решились на силовые действия, несмотря на то что здание школы дипломатическое.

По его словам, в данной ситуации противостояние властям не имеет смысла.

«Мы вынуждены подчиниться, сегодня вывезем сотрудников, квартиры для них подготовлены в жилом комплексе», — цитирует ТАСС Андреева.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

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