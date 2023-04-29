Медведев заявил об отсутствии необходимости продолжения дипотношений с Польшей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.

«Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей», — приводит РИА Новости слова Медведева в Twitter.

Он отметил, что Польша не должна существовать для России, пока власть в стране сохраняют русофобы.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.