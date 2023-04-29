Захарова: действия Польши по захвату российской посольской школы являются провокацией
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По её словам, Варшава на протяжении многих лет нарушает международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство.
«Ведёт себя вызывающе и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом — провокация», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.