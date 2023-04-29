МИД: Россия жёстко ответит на вторжение польских властей на территорию посольской школы

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Действия польских властей по захвату территории школы при российском посольстве в Варшаве получат жёсткий ответ, заявили в МИД России.
МИД: Россия жёстко ответит на вторжение польских властей на территорию посольской школы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что инициаторы подобных затей должны это понимать.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

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