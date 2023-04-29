МИД: Россия жёстко ответит на вторжение польских властей на территорию посольской школы

Действия польских властей по захвату территории школы при российском посольстве в Варшаве получат жёсткий ответ, заявили в МИД России.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что инициаторы подобных затей должны это понимать.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.