МИД: Россия жёстко ответит на вторжение польских властей на территорию посольской школы
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«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что инициаторы подобных затей должны это понимать.
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.