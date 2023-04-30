Захарова: Россия может разорвать дипотношения с Польшей, но пострадают российские граждане

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Москва имеет право на разрыв дипломатических отношений с Варшавой, но при таком сценарии пострадают российские граждане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Россия может разорвать дипотношения с Польшей, но пострадают российские граждане
  • РИА Новости

Она отметила, что хочется эмоциональных действий, более того — Москва имеет право на подобные действия.

По словам дипломата, Польша на протяжении многих лет устраивает провокации.

«Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть семьи», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Захарова добавила, что в уязвимом положении могут оказаться россияне, у которых есть польские паспорта.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

По его словам, посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.

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