Захарова: Россия очень жёстко ответит на захват школы при российском посольстве в Польше

Россия даст очень жёсткий ответ на захват школы при российском посольстве в Польше.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Об этом пишет ТАСС.

«Очень», — отметила дипломат, отвечая на вопрос, будет ли жёстким ответ Москвы на действия Варшавы.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

По его словам, посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.