Захарова: Россия очень жёстко ответит на захват школы при российском посольстве в Польше
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Об этом пишет ТАСС.
«Очень», — отметила дипломат, отвечая на вопрос, будет ли жёстким ответ Москвы на действия Варшавы.
Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.
По его словам, посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.