Посол: школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании

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Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что школа при российском посольстве в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.
Посол: школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и её размещения на новом месте. После того как это всё будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме», — сказал он.

Ранее российский посол Сергей Андреев, комментируя возможность разрыва дипотношений, заявил, что посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.

29 апреля глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку вторжению в школу при российском посольстве в Варшаве.

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