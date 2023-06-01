Премьер Испании: следующий саммит Европейского политсообщества пройдёт в Гранаде 5 октября
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что к Испании с 1 июля на полгода переходит председательство в Совете ЕС.
«Моя страна примет следующую встречу этого форума. Испания с нетерпением ждёт встречи со всеми вами в старинном городе Гранада 5 октября», — сказал Санчес.
Ранее стало известно, что в столице Молдавии началась неформальная пятисторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.