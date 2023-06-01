Алиев, Пашинян, Макрон, Мишель и Шольц проводят встречу в Кишинёве

Лидеры Азербайджана, Армении, Германии, Франции и глава Евросовета начали пятистороннюю встречу в Кишинёве.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в столице Молдавии началась неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

30 мая высокопоставленный представитель ЕС заявил, что Европейский союз готовит «большую встречу» 31 мая между Пашиняном, Алиевым, главами Франции и Германии Макроном и Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.