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Алиев, Пашинян, Макрон, Мишель и Шольц проводят встречу в Кишинёве

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Лидеры Азербайджана, Армении, Германии, Франции и глава Евросовета начали пятистороннюю встречу в Кишинёве.
Алиев, Пашинян, Макрон, Мишель и Шольц проводят встречу в Кишинёве
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в столице Молдавии началась неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

30 мая высокопоставленный представитель ЕС заявил, что Европейский союз готовит «большую встречу» 31 мая между Пашиняном, Алиевым, главами Франции и Германии Макроном и Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.

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