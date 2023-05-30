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ЕС готовит «большую встречу» Пашиняна, Алиева и других лидеров в Кишинёве 31 мая

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Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что Европейский союз готовит «большую встречу» 31 мая между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях Европейского политического саммита в Кишинёве.
ЕС готовит «большую встречу» Пашиняна, Алиева и других лидеров в Кишинёве 31 мая
  • РИА Новости

«Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим», — цитирует его ТАСС.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор.

22 мая Пашинян отметил готовность Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

Российский президент Владимир Путин высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.

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