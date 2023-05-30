ЕС готовит «большую встречу» Пашиняна, Алиева и других лидеров в Кишинёве 31 мая
- РИА Новости
«Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим», — цитирует его ТАСС.
Ранее Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор.
22 мая Пашинян отметил готовность Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.
Российский президент Владимир Путин высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.