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Алиев: мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан в ближайшем будущем

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Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор.
Алиев: мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан в ближайшем будущем
  • AP

Как сообщает информационное агентство АзерТАдж, он заявил, что после того, как Армения уже признала территориальную целостность Азербайджана, какого-либо «серьёзного препятствия для мирного договора практически не осталось».

По его словам, договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения не изменит свою позицию.

«Если он будет подписан, это очень хорошо, даже если он не будет подписан, в любом случае у азербайджанского государства не может быть из-за этого никаких проблем», — отметил он.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил готовность Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

Российский президент Владимир Путин высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.

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