Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.

Глава государства отметил, что в регионе всё ещё сохраняются некоторые сложности и проблемы. «Но всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — цитирует Путина ТАСС. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана. 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.