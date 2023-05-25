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Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию

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Президент России Владимир Путин высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.

Глава государства отметил, что в регионе всё ещё сохраняются некоторые сложности и проблемы.

«Но всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

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