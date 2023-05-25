Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию
Глава государства отметил, что в регионе всё ещё сохраняются некоторые сложности и проблемы.
«Но всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.