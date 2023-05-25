Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

Об этом он сказал на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Существуют серьёзные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трёхсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что сотрудничество Азербайджана со странами — членами ЕАЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем пройдут трёхсторонние переговоры.