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Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана

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Власти Армении признают территориальную целостность Азербайджана, в которую входит и Нагорный Карабах, однако и Баку должен обеспечивать безопасность армянского населения этих территорий, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс. кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс. кв. км Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт», — цитирует его ТАСС.

Пашинян также отметил, что после подписания мирного соглашения с Азербайджаном есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону.

Одновременно президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил, что подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку неизбежно.

«Естественно, это мирное соглашение должно охватывать международные нормы и принципы», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 25 мая встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

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