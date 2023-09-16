«В связи с публикацией рекомендаций Еврокомиссии»: Польша запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей

С 17 сентября Польша вводит запрет на въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Глава польского МВД объяснил это решение следованием рекомендациям Еврокомиссии, в соответствии с которыми ранее как минимум четыре другие европейские страны ввели аналогичные меры. Российская сторона ранее назвала эти ограничения «чрезвычайными с точки зрения здравого смысла».

В Польше заявили о решении запретить с 17 сентября въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом объявил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», — приводит слова Каминского РИА Новости.

По его словам, в прошлом под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас Варшава «завершает это дело».

Новая мера затронет как коммерчески используемые, так и частные автомобили вне зависимости от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства.

«Принцип таков: автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу», — пояснил Каминский.

Как минимум четыре государства официально заявили об аналогичном решении, среди них Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. По данным СМИ, аналогичный режим действует и в Германии. Об этом со ссылкой на заявление немецкой таможни сообщало издание РБК.

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Напомним, Евросоюз 8 сентября в пояснительной записке сообщил, что россиянам запрещено ввозить ряд личных вещей, в том числе зарегистрированные в России автомобили. В документе, в котором изложены ответы на часто задаваемые вопросы, объясняется, могут ли граждане России «временно ввозить» в Европейский союз личные вещи и транспортные средства, «например, в туристических целях».

В первоначальной версии документа на этот вопрос чётко был дан отрицательный ответ. В документе говорилось, что действующие правила запрещают покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, перечисленных в списке товаров, к которым, в частности, относятся транспортные средства.

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Однако позднее был опубликован обновлённый вариант документа. В нём говорилось, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.

В частности, в обновлённых пояснениях отмечается, что по поводу ввоза товаров для личного пользования, таких как одежда или предметы личной гигиены, необходимо применять запрет «разумным образом».

В России прокомментировали решение Брюсселя, назвав его чрезвычайным «с точки зрения здравого смысла».

«Поскольку речь идёт о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

В свою очередь, в МИД РФ назвали такую линию поведения ЕС расизмом.

«Это расизм. А не надо ничего придумывать, это он и есть. Он просто исторически вот в этой западноцентричной модели, которую сейчас мы называем «коллективный Запад», всегда был. Он, к сожалению, во многом составлял их сущность, подменяя те самые истинные традиционные посылы и устои западной цивилизации, которые мы у себя сохраняем, а они у себя изживают. В том числе и благодаря тому, что не искореняют такие проявления, как расизм», — отметила в интервью RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В постпредстве РФ отметили, что изменения явно продиктованы стремлением устранить противоречия в санкционных положениях, которые могли бы привести к разногласиям между членами ЕС. Вместе с тем для россиян видны только негативные последствия.

«Для нас же значение имеет только одно — ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идёт», — цитирует заявление РИА Новости.