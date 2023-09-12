Захарова назвала запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС расизмом
- РИА Новости
Она отметила, что это «действительно ошеломило всех, с точки зрения запредельности, глубины падения».
«А это расизм. А не надо ничего придумывать, это он и есть. Он просто исторически, вот в этой западной как бы части, в западноцентричной модели, ну, сейчас мы называем коллективный Запад, раньше называлось там по-другому, он всегда был», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.
По её словам, «расизм во многом составлял их сущность».
«Подменяя те самые истинные традиционные посылы и устои западной цивилизации, которые мы у себя сохраняем, а они у себя изживают. В том числе и благодаря тому, что не искореняют такие проявления, как расизм», — сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что «раньше это проявлялось в виде колониализма, работорговли, эксплуатации других стран, империалистических каких-то, так сказать, концепций».
«Потом пришёл XX век. Вроде бы уже там индустриализация, совершенно другое логистическое сообщение в мире», — заявила она.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.
При этом ЕК разрешила не конфисковывать у россиян одежду на границе в рамках санкций.