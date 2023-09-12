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Захарова назвала запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС расизмом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT назвала новые санкционные меры Евросоюза, в частности запрет россиянам ввозить личные вещи, расизмом.
Захарова назвала запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС расизмом
  • РИА Новости

Она отметила, что это «действительно ошеломило всех, с точки зрения запредельности, глубины падения». 

«А это расизм. А не надо ничего придумывать, это он и есть. Он просто исторически, вот в этой западной как бы части, в западноцентричной модели, ну, сейчас мы называем коллективный Запад, раньше называлось там по-другому, он всегда был», — заявила представитель внешнеполитического ведомства. 

По её словам, «расизм во многом составлял их сущность».

«Подменяя те самые истинные традиционные посылы и устои западной цивилизации, которые мы у себя сохраняем, а они у себя изживают. В том числе и благодаря тому, что не искореняют такие проявления, как расизм», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что «раньше это проявлялось в виде колониализма, работорговли, эксплуатации других стран, империалистических каких-то, так сказать, концепций».

«Потом пришёл XX век. Вроде бы уже там индустриализация, совершенно другое логистическое сообщение в мире», — заявила она.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

При этом ЕК разрешила не конфисковывать у россиян одежду на границе в рамках санкций.

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