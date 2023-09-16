Польша запрещает въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России
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Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского.
«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», — сказал он.
Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.
12 сентября власти Латвии приняли решение запретить въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.