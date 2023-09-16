Польша запрещает въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России

Польша с 17 сентября запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского.

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», — сказал он.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

12 сентября власти Латвии приняли решение запретить въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.