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Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами

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Польша уведомила белорусскую сторону, что больше не пропускает через границу автомобили с российскими номерами, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.
Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами
  • Gettyimages.ru

«По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приостанавливается», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что не получали официальную информацию о решениях в отношении машин с российской регистрацией от Латвии и Литвы.

Ранее стало известно, что Польша с 17 сентября запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

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