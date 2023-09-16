Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами

Польша уведомила белорусскую сторону, что больше не пропускает через границу автомобили с российскими номерами, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

«По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приостанавливается», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что не получали официальную информацию о решениях в отношении машин с российской регистрацией от Латвии и Литвы.

Ранее стало известно, что Польша с 17 сентября запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.