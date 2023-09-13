Политологи осудили запрет стран Прибалтики на въезд авто с российскими номерами

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT запрет на въезд на территорию Литвы, Латвии и Эстонии на авто с российскими номерами.

«Если на уровне Еврокомиссии это всё так или иначе узаконено, почему бы этим лимитрофам не воспользоваться этой прекрасной опцией. Они и раньше так делали так или иначе, другое дело, что они действовали на свой страх и риск и находились вне правового поля. После соответствующих заявлений ЕК все эти противоправные действия в отношении российских граждан были фактически узаконены. Они к этому шли, они к этому пришли», — подчеркнул Мартынов.

По словам Светова, такие действия можно охарактеризовать как последовательную русофобскую политику, которую эти государства реализуют все годы своего независимого существования.

«Раньше хоть как-то надо было это прикрывать, а теперь в русле общей политики ЕС они с наслаждением выступают в роли инициаторов самых идиотских запретов и санкций против России. Сейчас они с радостью ухватились за новое распоряжение Евросоюза и старательно это делают. Причём, как говорят эксперты, одна из причин повышенной активности и солидарности — надавить на Финляндию. Пока финны аккуратно высказались на этот счёт, но я думаю, что додавят их», — подчеркнул он.

Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.

Кроме того, стало известно, что литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.

Помимо этого, власти Латвии приняли решение запретить с 12 сентября въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.

12 сентября сообщалось, что власти Финляндии не стали запрещать въезд зарегистрированных в России автомобилей, несмотря на соответствующую рекомендацию со стороны Европейского союза.