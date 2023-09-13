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Эстония запретила въезд на территорию страны на авто с российскими номерами

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Власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.
Эстония запретила въезд на территорию страны на авто с российскими номерами
  • Gettyimages.ru
  • © Pawel Toczynski

Таким образом Эстония выполняет рекомендации Еврокомиссии о применении санкций.

«Цель санкций против России одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам... Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — цитирует портал ERR главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Отмечается, что запрет на въезд на авто с российскими номерами действует вне зависимости от того, на каком основании владелец пребывает в Эстонии. 

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недавний запрет стран Евросоюза на ввоз ряда личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».

12 сентября ЕК скорректировала пояснения по правилам ввоза автотранспорта и вещей для россиян. Страны ЕС теперь должны оценивать отдельно каждый конкретный случай.

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