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Песков: запрет ЕС ввозить вещи «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла»

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Недавний запрет стран Евросоюза на ввоз ряда личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу РБК.
Песков: запрет ЕС ввозить вещи «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла»
  • РИА Новости

Он также выразил надежду, что российская сторона не станет уподобляться Западу и принимать подобные решения в адрес обычных граждан.

«Поскольку речь идёт о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

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