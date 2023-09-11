Песков: запрет ЕС ввозить вещи «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла»
- РИА Новости
Он также выразил надежду, что российская сторона не станет уподобляться Западу и принимать подобные решения в адрес обычных граждан.
«Поскольку речь идёт о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.