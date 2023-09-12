ЕК скорректировала пояснения по правилам ввоза вещей и транспорта для россиян
Страны ЕС теперь должны оценивать отдельно каждый конкретный случай, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что из документа исчез «категорический запрет» на ввоз ряда предметов и автотранспорта.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недавний запрет стран Евросоюза на ввоз ряда личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».