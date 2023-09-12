ЕК скорректировала пояснения по правилам ввоза вещей и транспорта для россиян

Еврокомиссия (ЕК) скорректировала пояснения по правилам ввоза автотранспорта и вещей для россиян.

Страны ЕС теперь должны оценивать отдельно каждый конкретный случай, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что из документа исчез «категорический запрет» на ввоз ряда предметов и автотранспорта.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недавний запрет стран Евросоюза на ввоз ряда личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».