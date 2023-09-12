В ФРГ заявили, что любые подсанкционные вещи россиян могут быть конфискованы

Любые вещи россиян, подпадающие под эмбарго, при ввозе в Германию могут быть конфискованы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе немецкой таможни.

«Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», — говорится в заявлении.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недавний запрет стран Евросоюза на ввоз ряда личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».