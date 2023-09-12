В ФРГ заявили, что любые подсанкционные вещи россиян могут быть конфискованы
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«Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», — говорится в заявлении.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недавний запрет стран Евросоюза на ввоз ряда личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».