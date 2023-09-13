Литва не впустила почти 20 автомобилей с российскими номерами

Литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.

Как сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные таможни, 17 авто не пустили через автодорожный пост «Кибартай», одну машину — через автодорожный пост «Мядининкай» и ещё одну — через «Лаворишкес».

Также утром глава таможни заявил, что 11 сентября Литва не пустила ещё 17 авто.

Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недавний запрет стран Евросоюза на ввоз ряда личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».

12 сентября ЕК скорректировала пояснения по правилам ввоза автотранспорта и вещей для россиян. Страны ЕС теперь должны оценивать отдельно каждый конкретный случай.