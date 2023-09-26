«Не готова нести убытки»: почему власти Польши поставили под сомнение важность отношений с Украиной

Польша не нуждается в дружбе с Украиной, поскольку имеет сильную армию и состоит в НАТО. Поэтому польско-украинские отношения важны в первую очередь для Киева, заявил министр канцелярии польского президента Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач. Ранее между странами разгорелся скандал из-за отказа Польши покупать украинское зерно. На этом фоне Варшава также заявила о прекращении оружейных поставок Киеву — это уже вызвало беспокойство Вашингтона, считают эксперты. По мнению аналитиков, конфронтация между Польшей и Украиной будет расти и, если США не смогут «поставить в стойло» своих региональных партнёров, это станет примером для других европейских стран. Многие из них так же, как и Польша, не хотят жертвовать своими интересами во имя солидарности с Украиной и делают это только в силу евро-атлантической дисциплины, утверждают аналитики.

Польша справится и без дружбы с Украиной, если последняя не будет стремиться к дружеским отношениям с польской стороной. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил министр канцелярии польского президента Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

«Если Украине не важно дружить с Польшей, если Украина не хочет стремиться к этой дружбе, то мы справимся. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна. Это у Украины сегодня проблемы. Это для Украины должно быть важно, чтобы Польша её поддерживала. Если нет, то, конечно, ничего не будет делаться насильно», — подчеркнул польский чиновник.

Министр добавил, что Польша с самого начала оказывала поддержку Украине «для того, чтобы российские войска были как можно дальше от польских границ».

«Такова была цель и наша задача. Понятное дело, что ввиду царящей сегодня атмосферы каждое следующее решение, касающееся политических, экономических вопросов, либо в плане безопасности будет дважды анализироваться», — пояснил Пшидач.

globallookpress.com

© Jens Büttner/dpa

«Популярные шаги»

Напомним, главным образом текущие польско-украинские отношения омрачает вопрос поставок украинского зерна на польский рынок. В апреле 2023 года Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на импорт украинских зерновых, а также другой сельскохозяйственной продукции — овощей, фруктов, молочных и мясных продуктов. Меры были приняты для защиты интересов собственных сельхозпроизводителей. В Еврокомиссии эти меры не одобрили и призвали снять ограничения. Однако уже в начале мая ЕК сама ввела запрет на поставки украинского зерна в пограничные с Украиной страны ЕС.

Эмбарго Еврокомиссии было снято в середине сентября, но власти Польши сообщили, что продлевают запрет на поставки на свой рынок. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель», — цитирует польского политика ТАСС.

Аналогичные решения о запрете поставок зерна с Украины приняли власти Венгрии и Словакии.

Это вызвало возмущение Киева: украинские власти подали иски в ВТО против стран, объявивших о запрете поставок. По мнению украинского правительства, отдельные страны — участницы ЕС не могут действовать самостоятельно в таких вопросах, а должны следовать решениям, которые принимает Еврокомиссия.

Отдельно действия Варшавы раскритиковал Владимир Зеленский в своей речи, произнесённой на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его мнению, «некоторые друзья» Украины в Европе» «разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер».

После этого выступления МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве Василия Зварыча. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский выразил украинскому дипломату протест в связи с высказываниями Зеленского.

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

AP

© Czarek Sokolowski

При этом Киеву всё же удалось договориться с Польшей и Словакией о транзите украинского зерна через их территорию в третьи страны.

Как заявил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP, Варшава готова обеспечить транспортировку украинского зерна через свою территорию для поставки в беднейшие азиатские и африканские страны. Однако о снятии запрета на продажу украинской продукции на польском внутреннем рынке речи не идёт.

Впрочем, уровень транзитных поставок тоже очень сильно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, вывоз зерна с Украины снизился втрое по причинам, которые в ЕК не хотели бы комментировать. Возможности для расширения транзита через Польшу не задействуются, добавила она.

Также по теме «Недооценили дерзость киевских «друзей»: эксперты — об обострении отношений между Польшей и Украиной Отношения между Украиной и Польшей ухудшились на фоне недавних высказываний представителей украинских властей. Такое заявление сделал...

По мнению экспертов, правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» руководствуется в зерновом споре с Киевом одновременно и экономическими, и политическими мотивами.

Как отметил в беседе с RT кандидат исторических наук политолог Михаил Смолин, польские сельхозпроизводители не смогут конкурировать с украинскими поставками дешёвого зерна, поэтому власти Польши принимают меры для защиты рынка.

«Польская сторона не готова нести убытки ради Украины, поляки не считают, что торговую политику следует подчинять военно-политическим мотивам», — пояснил эксперт.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов напомнил о приближающихся парламентских выборах в Польше. В разгар избирательной кампании политики демонстрируют приверженность польским национальным интересам, вопросы международных отношений отходят на второй план.

«Правительство Польши идёт сейчас на заведомо популярные у собственного народа шаги, не считаясь с тем, как это расценят в Киеве. При этом есть ещё один мотив — сливая Украину, Польша сама хотела бы стать получателем тех военных поставок и помощи, которые сейчас направляются западными странами Киеву», — добавил эксперт в комментарии RT.

Поставки оружия на Украину

AP

© Efrem Lukatsky

«Раздрай будет усугубляться»

На этом фоне напряжённость в польско-украинских отношениях нашла выражение не только в экономической, но и в военно-политической сфере. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Украине вооружение, поскольку оно нужно польской армии, которая «вооружается». По словам политика, военный заказ польской армии увеличился, чтобы она стала «одной из сильнейших в Европе».

Кроме того, польские власти намекнули Киеву на возможность перекрытия поставок оружия из третьих стран в случае дальнейшего ухудшения польско-украинских отношений. Выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Польши Анджей Дуда заявил, что властям Украины следует помнить, что через польскую территорию поступает западная военная помощь для украинской армии.

«Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины», — приводит слова Дуды ТАСС.

Обострение отношений между Киевом и Варшавой встревожило Вашингтон — как сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне агентство Bloomberg, американские власти потребовали от польской стороны разъяснений.

«Евросоюз демаршами Варшавы давно не удивить, а вот для Вашингтона подобное поведение польских союзников пока непривычно, поэтому американцы действительно вполне могли потребовать объяснений. Правда, сомневаюсь, что когда-либо Польша решится воспрепятствовать поставкам оружия Украине через свою территорию. Что касается зернового скандала, то тут Варшава может потребовать, чтобы США, например, начали закупать польское зерно в обмен на открытие польского зернового рынка для Украины», — считает Михаил Смолин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

AP

© Geert Vanden Wijngaert

При этом исторические взаимоотношения Польши и Украины таковы, что польская сторона не готова выслушивать критику со стороны Киева и вести диалог на равных, что в итоге усугубит имеющиеся между странами противоречия, считают эксперты.

«Другой вопрос, что, если раздрай между союзниками Вашингтона в регионе будет усугубляться, это уже будет говорить об утрате американской стороной своих позиций, раз США не могут справиться с польским гонором и украинским хамством», — добавил Смолин.

При этом демарш Варшавы может стать примером для других стран НАТО и негативно сказаться на «североатлантическом единстве», считают эксперты.

«В Европе сейчас очень внимательно следят за действиями Варшавы и за реакцией на них Вашингтона. Все помнят, как американцы фактически продавливали таких европейских тяжеловесов, как ФРГ, заставляя пожертвовать собственными экономическими и прочими интересами ради политических лозунгов. Если сейчас США смогут надавить на Польшу, другие страны могут тоже задуматься о целесообразности для себя полного следования нынешнему курсу», — подытожил Семибратов.