Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
По его словам, разногласия между Украиной и Польшей ещё не привели к «трещинам» в единстве поддерживающих Киев стран, но при этом конкретная позиция Варшавы стала неясной.
Как отметил неназванный европейский дипломат, польские официальные лица заверили иностранных коллег, что Варшава продолжит военную поддержку Киева, хотя и в меньших масштабах.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерёг Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес народа Польши.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Зеленского.