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Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины

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Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений о прекращении поддержки Киева.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, разногласия между Украиной и Польшей ещё не привели к «трещинам» в единстве поддерживающих Киев стран, но при этом конкретная позиция Варшавы стала неясной.

Как отметил неназванный европейский дипломат, польские официальные лица заверили иностранных коллег, что Варшава продолжит военную поддержку Киева, хотя и в меньших масштабах.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерёг Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес народа Польши.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Зеленского.

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