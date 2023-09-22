Польский премьер предостерёг Зеленского от новых оскорблений в адрес поляков

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерёг Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес народа Польши.

«Я хочу сказать... Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН», — приводит РИА Новости слова Моравецкого на встрече с избирателями.

Он отметил, что поляки никогда не позволят такого поведения.

Ранее украинский посол в Польше был вызван в МИД республики в связи с высказываниями Владимира Зеленского о запрете поставок зерна в страны Евросоюза.