Польский премьер предостерёг Зеленского от новых оскорблений в адрес поляков
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«Я хочу сказать... Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН», — приводит РИА Новости слова Моравецкого на встрече с избирателями.
Он отметил, что поляки никогда не позволят такого поведения.
Ранее украинский посол в Польше был вызван в МИД республики в связи с высказываниями Владимира Зеленского о запрете поставок зерна в страны Евросоюза.