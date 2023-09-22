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Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Зеленского

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Владимира Зеленского.
Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Зеленского
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Его слова приводит Sputnik Беларусь.

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — отметил Лукашенко.

Также он считает, что Белоруссии нужно защититься, так как неизвестно, чего «ждать от этих бешеных политиков Польши». 

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский пригрозил, что польские власти совместно с коллегами из стран Балтии могут «полностью отрезать Белоруссию от Европы» в случае «критических инцидентов» на границе.

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