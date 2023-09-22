Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Зеленского

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Владимира Зеленского.

Его слова приводит Sputnik Беларусь.

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — отметил Лукашенко.

Также он считает, что Белоруссии нужно защититься, так как неизвестно, чего «ждать от этих бешеных политиков Польши».

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский пригрозил, что польские власти совместно с коллегами из стран Балтии могут «полностью отрезать Белоруссию от Европы» в случае «критических инцидентов» на границе.