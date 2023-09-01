Глава МВД Польши Каминский пригрозил отрезать Белоруссию от Европы
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Его слова приводит издание Wprost.
«Если произойдёт провокация или критический инцидент, то сразу же все переходы на границе Белоруссии и ЕС будут закрыты», — утверждает он.
Каминский уточнил, что имеет в виду те переходы, которые до сих пор работают, в том числе железнодорожные, автомобильные, пассажирские и грузовые.
«Мы полностью отрежем Белоруссию от Европы», — сказал министр.
Ранее главы МВД Польши, Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии.
В свою очередь, Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.
Лукашенко отметил, что ни в Польше, ни в прибалтийских странах не должно быть ни одного иностранного военного. В случае выполнения этого условия соседние государства смогут предъявлять Минску претензии по поводу присутствия в Белоруссии военнослужащих из других стран, считает президент республики.