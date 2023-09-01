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Глава МВД Польши Каминский пригрозил отрезать Белоруссию от Европы

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский пригрозил, что польские власти совместно с коллегами из стран Балтии могут «полностью отрезать Белоруссию от Европы» в случае «критических инцидентов» на границе.
Глава МВД Польши Каминский пригрозил отрезать Белоруссию от Европы
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Его слова приводит издание Wprost.

«Если произойдёт провокация или критический инцидент, то сразу же все переходы на границе Белоруссии и ЕС будут закрыты», — утверждает он. 

Каминский уточнил, что имеет в виду те переходы, которые до сих пор работают, в том числе железнодорожные, автомобильные, пассажирские и грузовые.

«Мы полностью отрежем Белоруссию от Европы», — сказал министр.

Ранее главы МВД Польши, Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии.

В свою очередь, Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.

Лукашенко отметил, что ни в Польше, ни в прибалтийских странах не должно быть ни одного иностранного военного. В случае выполнения этого условия соседние государства смогут предъявлять Минску претензии по поводу присутствия в Белоруссии военнослужащих из других стран, считает президент республики.

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