Президент Польши заявил о готовности обеспечить транзит украинского зерна
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Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP.
Также он назвал правильным решение Варшавы сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке.
«С другой стороны, я абсолютно убеждён, что необходимо сделать всё возможное для максимального увеличения транзита», — приводит ТАСС слова президента.
Дуда добавил, что Варшава подготовила транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может быть доставлено через территорию страны и экспортировано туда, где оно необходимо.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус призвал Украину отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию по зерну.