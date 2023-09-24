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Президент Польши заявил о готовности обеспечить транзит украинского зерна

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Польша готова обеспечить доставку украинского зерна через свою территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии.
Президент Польши заявил о готовности обеспечить транзит украинского зерна
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP.

Также он назвал правильным решение Варшавы сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке.

«С другой стороны, я абсолютно убеждён, что необходимо сделать всё возможное для максимального увеличения транзита», — приводит ТАСС слова президента.

Дуда добавил, что Варшава подготовила транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может быть доставлено через территорию страны и экспортировано туда, где оно необходимо.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус призвал Украину отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию по зерну.

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