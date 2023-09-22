Польша призвала Украину отозвать свою жалобу в ВТО
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По его словам, он хочет провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.
«Я призвал министра Сольского, чтобы эти переговоры были на хорошем уровне и дружелюбны для всех нас. Было бы хорошо, если бы Украина отозвала жалобу в ВТО», — цитирует Телюса РИА Новости.
18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии.
После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.