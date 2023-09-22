Польша призвала Украину отозвать свою жалобу в ВТО

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс призвал Украину отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по зерну.

По его словам, он хочет провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

«Я призвал министра Сольского, чтобы эти переговоры были на хорошем уровне и дружелюбны для всех нас. Было бы хорошо, если бы Украина отозвала жалобу в ВТО», — цитирует Телюса РИА Новости.

18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии.

После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.