«Якобы для обеспечения безопасности»: Шойгу заявил о планах Польши создать соединение для оккупации Западной Украины

Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Варшава на фоне желания построить «самую мощную армию на континенте» перешла к масштабным закупкам вооружения у Соединённых Штатов, Великобритании и Южной Кореи. К тому же, как отметил Шойгу, у Польши имеются планы по созданию на регулярной основе польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной Украины. Ранее Владимир Путин отмечал, что действующий киевский режим идёт по стопам петлюровцев, которые в 1920 году заключили с Польшей секретные конвенции по передаче Галиции и Западной Волыни под контроль Польши.

Польша планирует оккупировать территории Западной Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

По его словам, для России существуют риски, связанные с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. При этом в самой Варшаве объявили о намерении построить «самую мощную армию на континенте», отметил министр.

«В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию. Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил Шойгу.

Он также привёл данные о том, что в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военнослужащих, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов.

Российские официальные лица не раз заявляли об имеющихся у Польши и США планах по установлению контроля над западными областями Украины.

В частности, как говорил директор СВР Сергей Нарышкин, размещение польских войск на западных территориях Украины — это один из вариантов, которые Варшава намерена «оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы» («люблинский треугольник»).

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Владимир Путин обращал внимание на желание польских лидеров сформировать «под натовским зонтиком» коалицию и напрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину».

По его словам, киевский режим готов «пойти на всё, чтобы спасти свою продажную шкуру», в том числе на торговлю людьми и землёй. Глава государства напомнил, что таким же образом поступали в прошлом идейные предшественники нынешних киевских властей — «петлюровцы, которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни».

«Такие предатели и сегодня готовы открыть ворота для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину», — отмечал президент РФ.

«Коллективный Запад ведёт против России опосредованную войну»

Также Сергей Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад ведёт против России «опосредованную войну», оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму. Как указал глава Минобороны РФ, с февраля 2022 года совокупный объём помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнёров превысил $160 млрд.

«При этом Соединённые Штаты неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок всё более дальнобойного и смертоносного оружия», — сказал Шойгу, указывая на передачу Киеву ракет Storm Shadow и запрещённых международной конвенцией кассетных боеприпасов и возможную передачу истребителей F-16.

При этом, по его словам, численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создаёт серьёзные риски дальнейшей эскалации конфликта. На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно», — заметил министр.

В этой связи он подчеркнул, что угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования.