Шойгу: готовность Запада вкладывать в Украину ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что готовность стран Запада вкладывать в Украину ресурсы для перелома ситуации на поле боя создаёт серьёзные риски дальнейшей эскалации конфликта.