Шойгу: готовность Запада вкладывать в Украину ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации
«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов... создаёт серьёзные риски дальнейшей эскалации конфликта», — отметил он.
Ранее Военная хроника назвала сомнительной пользу от планируемой передачи Вооружённым силам Украины 31 танка Abrams американского производства.
Телеканал N-TV сообщал, что большинство жителей Германии выступают против поставок Вооружённым силам Украины дальнобойных крылатых ракет класса «воздух — земля» Taurus.
Также сотрудники завода в графстве Айршир, где производятся ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на территорию Украины, объявили забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда.