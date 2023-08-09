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Шойгу: готовность Запада вкладывать в Украину ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что готовность стран Запада вкладывать в Украину ресурсы для перелома ситуации на поле боя создаёт серьёзные риски дальнейшей эскалации конфликта.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов... создаёт серьёзные риски дальнейшей эскалации конфликта», — отметил он.

Ранее Военная хроника назвала сомнительной пользу от планируемой передачи Вооружённым силам Украины 31 танка Abrams американского производства.

Телеканал N-TV сообщал, что большинство жителей Германии выступают против поставок Вооружённым силам Украины дальнобойных крылатых ракет класса «воздух — земля» Taurus.

Также сотрудники завода в графстве Айршир, где производятся ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на территорию Украины, объявили забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда.

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