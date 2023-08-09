N-TV: большинство жителей Германии выступают против поставок Украине ракет Taurus
- AP
Согласно опросу, проведённому телеканалом N-TV, большинство жителей Германии выступают против поставок этих ракет украинской армии.
Отмечается, что 66% опрошенных считают возможную поставку ракет ошибкой. При этом 28% отмечают, что «Германия должна уступить просьбам Киева».
Опрос также продемонстрировал раскол и сомнения жителей Германии относительно того, помогут ли военные поставки Берлина украинскому контрнаступлению.
Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Подробнее — в материале Ино ТВ.